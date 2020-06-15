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"Слуга народа" заслушала кандидата в министры образования: что о нем известно

15 июня, 23:10

Елена Вус Елена Вус

Шкарлет объяснил проблемные моменты в системе образовании и пути их решения

На заседании фракции "Слуги народа" премьер-министр Денис Шмыгаль представил Сергея Шкарлета кандидатом на должность министра образования.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Сергей Шкарлет объяснил проблемные моменты в системе образовании и пути их решения. Но главное, заверил, что санаторные школы-интернаты – в приоритете. И он будет бороться за сохранение этих учреждений", – написал он.

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Отметим, что голосование за назначение нового министра образования может состоятся уже на текущей пленарной неделе.

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что изначально рассчитывал, что министерство возглавит Сергей Бабак, народный депутат и глава профильного комитета Верховной Рады, а также предлагал остаться на должности Анне Новосад из правительства Алексея Гончарука.

Напомним, что должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад. Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.

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минобразования слуга народа Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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