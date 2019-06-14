Кабмин объяснил, как должны выглядеть сайты госорганов

Правительство внесло изменения в ряд постановлений

Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины внес изменения в некоторые постановления правительства, которые касаются функционирования официальных сайтов органов исполнительной власти.

Соответствующее постановление от 12 июня 2019 года опубликовано на правительственном портале.

"Документом установлены унифицированные требования к дизайну официальных сайтов органов исполнительной власти и доступности размещенной информации, выполнение которых позволит сделать контент удобным и более доступным для всех пользователей", – говорится в сообщении Кабмина.

Документ призван решить такие вопросы:

сделать доступным онлайн-контент для пользователей, имеющих нарушения зрения, слуха, опорно-двигательной системы, речи, а также различные комбинации нарушений;

повысить качество и доступность электронных услуг для всех пользователей;

устранить дискриминационные элементы в отношении лиц, имеющих нарушения зрения, слуха, опорно-двигательной системы, речи, а также различные комбинации нарушений – обеспечить пользователей возможностями по доступности и удобству для восприятия информации на официальных сайтах органов исполнительной власти;

создать условия, которые в дальнейшем помогут реализовать принцип "единого окна" для доступа физических и юридических лиц к информации о деятельности органов госвласти;

сделать удобным использование веб-сайтов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада обязала государственные и коммунальные органы власти и предприятия, органы местного самоуправления, СМИ и украинские компании иметь для своих сайтов и страниц в соцсетях украинскую версию и сделать ее стартовой с 16 июля 2022 года.

На этой неделе правительство также решило проверить, кто и на что тратил средства международных кредитов, которые Украина принимала до 2014 года.

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