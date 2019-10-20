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Госстат перешел в прямое подчинение Кабмина

20 октября, 16:41

Министр Кабмина рассказал и о переписи населения

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет

Правительство Украины приняло решение о том, что Государственная служба статистики (Госстат) отныне будет входить в сферу ответственности министра Кабинета министров. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы на заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная Служба Статистики будет направляться мной и командой секретариата", - написал он.

По словам министра, это решение имеет смысл исходя из того, что одной из его задач на ближайшее время будет установка и подсчет коэффициента продуктивности для всех ключевых органов власти: "Мы это собираемся делать, в том числе на базе Госстата".

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"Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1.6 млрд грн в год на поддержку аппарата. Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности", – написал Дубилет.

Напомним, в декабре нынешнего года в Оболонском районе столицы и в Броварском районе Киевской области будет проведена пробная перепись населения. А в следующем году Украину (возможно) ожидает перепись в масштабах всего государства. "Возможно", потому что такая перепись уже неоднократно откладывалась.

Кроме того, мы писали, что Кабинет министров объявил о начале искоренения "бумажных процессов" в органах власти, то есть бумажного документооборота. Причем не только в центральных органах власти. И одними из первых под пресс реформ попали трудовые книжки.

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перепись населения Госстат Кабинет министров

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