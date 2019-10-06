Сидите дома, к вам придут: что нужно знать о переписи населения

Зачем нужна Всеукраинская перепись, и как ее будут проводить в Украине

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В декабре нынешнего года в Оболонском районе столицы и в Броварском районе Киевской области будет проведена пробная перепись населения. А в следующем году Украину (возможно) ожидает перепись в масштабах всего государства. "Возможно", потому что такая перепись уже неоднократно откладывалась. Да и сейчас есть сомнения, успеют ли ее подготовить до конца нынешнего года.

Почем перепись?

Как мы уже отмечали в первой части материала, перепись – штука недешевая. В Украине она недешевая относительно. Один из представителей предыдущей власти заявлял, что, по примерным оценкам, Всеукраинская перепись обойдется примерно в два миллиарда гривен и более. А недавно министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что, по подсчетам Госслужбы статистики, на перепись нужно 5 миллиардов. Если верить, что нас в Украине осталось 42 миллиона, выходит по 4,7 доллара на человека. По сравнению с США, где на подобные мероприятия тратятся в разы больше (около 40 долларов на человека), это немного. Но как для Украины в текущей ситуации – вполне прилично.

Неудивительно, что тот же Дубилет, увидев цифры, заявил о целесообразности перехода на электронную перепись – желательно по имеющимся базам. Кстати, с подобным месседжем выступил на днях на семинаре Евростата в Молдове и руководитель Госслужбы статистики Украины Игорь Вернер.

"Мы активно работаем над возможностью перехода к переписи по реестрам, в связи с чем приглашаем уважаемых международных партнеров рассмотреть возможность начать совместный проект по разработке методологии перехода Украины к проведению переписи по реестрам, что дало бы возможность значительно его удешевить. Анализ международного опыта свидетельствует об успешности таких проектов. Например, проект REGREL в Эстонии", – отметил Игорь Вернер.

Упомянутый эстонский проект, кстати, удешевил проведение переписи до 30 центов на человека. Пока же инновационность переписи в Украине сводится к заполнению форм на планшетах, а не на бумаге. Для этой цели предполагается закупить 100 000 планшетов. (Будем надеяться, что их не постигнет судьба веб-камер, закупленных Януковичем под выборы. После переписи их передадут в школы, ведь правда?)

Для работы с девайсами и населением предполагается мобилизовать, соответственно, сто тысяч специально обученных людей. Поскольку таковых, учитывая регулярность переписей, в Украине нет, их придется обучить. При этом в комментариях СМИ эксперты уже сегодня высказывают сомнения, что за оставшийся год все это удастся "потянуть" – и финансово, и мобилизационно.

Почему же, скажете вы, уже сейчас нельзя использовать для составления объективной картины людских ресурсов Украины воз и маленькую тележку баз данных? Ведь таковые имеются в каждом уважающем себя органе – начиная от МВД и заканчивая налоговой. И даже, страшно сказать, Минздрав, благодаря реформе, постепенно переходит на электронные реестры.

В Госслужбе статистики пояснять этот момент, равно как и рассказывать о подготовке переписи, сайту "Сегодня" категорически отказались. Один из многочисленных собеседников лишь отметил инкогнито, что имеющиеся на сегодня базы не связаны, получить в текущих условиях информацию из них невозможно, а что касается подготовки переписи, то информация будет доступна после начала активной информационной кампании.

Пока же в Госслужбе готовят документы, необходимые для проведения переписи, и стряхивают пыль с уже существующих.

О чем нас спросят

Для пробной переписи сотрудники службы уже подготовили опросник. Состоит он из 15 вопросов, что, вроде бы, немного. Но большинство из них, в свою очередь, разбиты на подвопросы. В итоге выходит внушительный список.

Опрашивающие поинтересуются вашими семейными отношениями с владельцем домохозяйства, а также полом, возрастом, местом рождения, гражданством, национальностью и языковыми признаками. Также спросят об образовании, занятости, способе получения доходов. Кстати, вопрос о занятости – один из наиболее подробных: у вас выпытают не только где и кем работаете. Но и не искали ли вы другую работу в последнее время, и т.д.

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Также в опросе есть вопрос о миграции – долго ли вы живете в своем населенном пункте, выезжали ли из него и с какой целью и не планируете ли выезжать в будущем.

Большой блок вопросов касается жилья. Здесь спросят не только дату постройки дома, но и есть ли у вас газ, горячая или холодная вода, отопление, вывозят ли мусор и т.д. Наконец, поинтересуются наличием земельного участка.

Вопросы, в общем, несложные. Если у читателей есть желание заранее подготовиться к ответам, ниже можно посмотреть полный текст утвержденного опросника.

Собак не дразнить!

Как уже отмечалось, для проведения переписи планируется (пока планируется, возможно, подход будет изменен) мобилизовать 100 000 переписчиков. Очевидно, что даже таким количеством обойти за день все дома и квартиры граждан Украины – нереально (в стране насчитывается 14,8 млн домохозяйств). Потому обычно в качестве точки переписи берется условная дата, к примеру 12 декабря, на которую делается "срез". Но не факт, что придут вас переписывать именно в этот день.

Как показывает практика, задолго до начала переписи население предупреждают о ней. При этом просят в определенные дни не уходить из дома и быть готовыми к визиту переписчиков. Как будет на этот раз – посмотрим.

Понятно, что все дни переписи правоохранительные органы будут дежурить в более чем усиленном режиме. Что актуально, если учесть, что переписчикам придется ходить по квартирам и домам не с блокнотом и ручкой, а с дорогостоящими планшетами. И не во всех домах их будут ожидать добропорядочные граждане. Нужна будет полиция и для того, чтобы пресекать возможные недопонимания между переписчиками и переписываемыми. Но сопровождать переписчиков постоянно правоохранители, скорей всего, не будут.

Мы уже отмечали, что перед тем, как отправить переписчиков "работать с людьми", их обучат. В частности, как правильно заполнять форму, как определять возраст по известному году рождения и образование по году окончания учетного заведения (Кстати, как раз эта инструкция была разработана еще в 2012 году – к переписи, которую готовил Янукович). Но не только. Скорей всего, процесс обучения будет включать и методику поведения во время переписи. Сайту "Сегодня" не удалось отыскать соответствующую инструкцию для переписчиков. Однако общее представление о том, чему учат современных ревизоров, можно почерпнуть из инструкции при проведении переписи домохозяйств, "члены которого имеют земельный участок для коллективного / индивидуального садоводства / огородничества", датированной тем же 2012 годом.

Так, инструкция очень подробно и очень детально разъясняет переписчику, что ему можно и нужно делать во время переписи, а что – ни в коем случае нельзя. Инструктируя буквально на все случаи жизни. Например:

"Интонация голоса учетчика при опросе должна быть нейтральной, с доброжелательностью к респонденту, потому что абсолютно одинаковый текст подать разной с интонацией в голосе"…

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"Среди всех жестов человека можно выделить жесты открытости, подозрительности и скрытности, защиты, рассуждения и оценки, сомнения и неуверенности, самоуверенности, неодобрение, готовности закончить разговор, агрессивности. Жест открытости – искренности и добродушного настроения: может выражаться жестом руки или двумя в сторону слушателя (при этом ладонь или ладони на мгновение оказываются повернутыми вверх)"…

"Не следует совершать поступки, которые раздражают людей и могут стать причиной их негативного отношения к учетчику. К таким поступкам относятся: длительное нажатие на дверной звонок; громкий стук или длительное постукивание в окно или дверь; заглядывание в помещение через окно или дверь"…

"Для сохранения личной безопасности не следует игнорировать присутствие на улице или в помещении домохозяйства собак. При встрече с собакой нужно наблюдать за его вероятной реакцией: стоит спокойно или движется назад – он, вероятно, рассматривает человека, как доминирующего захватчика и не будет нападать…"

"Если члены какого-то домохозяйства не захотят впустить учетчика к себе, необходимо уговорить соседей, которых уже опросили, обратиться к своим соседям с просьбой пообщаться с учетчиком"…

Это все цитаты из инструкции, которая, возможно, ляжет в основу обучения переписчиков.

Очевидно, что бояться столь тщательно обученных людей не нужно: никто не будет ломиться в вашу квартиру, требуя ответить на вопросы. Наоборот, переписчики будут ловить каждый ваш жест, чтобы предупредить любое недовольство.

Ваше удостоверение!

Тем не менее гражданам не помешает информация и о их правах. Права эти гарантируются статьей 11 Закона "О Всеукраинской переписи населения".

Так, согласно закону, граждане имеют право знать, какие первичные (персональные) данные о них собираются в процессе переписи населения, с какой целью они собираются, как, кем и с какой целью используются.

В процессе общения с переписчиком гражданин имеет право проверить правдивость информации, которую внесли в переписные листы со слов респондента.

Разумеется, прежде чем впустить в дом, граждане имеют право потребовать у переписчика удостоверение. И, если он откажет его предъявить – имеют право не отвечать на вопросы.

При этом, как гласит та же 11 статья закона, "Респонденты обязаны бесплатно в полном объеме, в установленной форме и в установленные сроки представить достоверные первичные (персональные) данные, предусмотренные программой переписи населения".

А вот наказание за нарушение последнего пункта законодательством не предусмотрено

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