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Украина прекратила действие еще одного соглашения с Россией

Сегодня, 13:03

Украина продолжает разрывать сотрудничество с Москвой по многим направлениям

Фото: Сегодня
Украина прекратила действие еще одного соглашения с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abe/2f8/5c5abe2f8afa3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abe/2f8/5c5abe2f8afa3.jpg Политика Украина продолжает разрывать сотрудничество с Москвой по многим направлениям

Прекращено действие соглашения между Украиной и Россией от 18 апреля 1995 года об обмене правовой информацией. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

Ранее Россия и Украина обязывались предоставлять друг другу правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях.

Также соглашение предполагало, что, если, например, Украина передавала правовую информацию России, то Москва имела право передать ее третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию. И наоборот.

Украинское правительство поручило Министерству иностранных дел Украины поставить в известность правительство России о прекращении действия данного документа.

Напомним, на прошлом неделе, 30 января, Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ. На заседании правительство было принято решение о выходе нашей страны из соглашения, регулирующего поставки товаров между организациями стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ).

Отметим, ранее министр иностранных дел Павел Климкин рассказывал, что между Украиной и Россией прекратили действие 49 соглашений. Также глава украинского МИДа отметил, что дипломатические отношения Киева с Москвой практически на нуле.

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Тег Кабмин, Россия, сотрудничество, соглашение

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Источник:

Интерфакс-Украина

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