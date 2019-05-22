Кабмин выделил 32 млн грн на финансовый аудит "Укроборонпрома"

Правительство также обязало "Укроборонпром" завершить переговоры с аудиторскими компаниями и начать аудит компании

Фото: Укроборонпром

Кабинет министров Украины выделил 32 миллиона гривен (1,2 млн долл) на проведение финансового аудита госконцерна "Укроборонпром". Об этом сообщил в среду в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы вносим законопроект в украинский парламент по прозрачной работе "Укроборонпрома" – все, что касается военной тематики и закупок в этой сфере, а также выделяем на возвратной основе 32 млн гривен для "Укроборонпрома", чтобы начать глубокий финансовый аудит деятельности", - сказал премьер.

Ранее правительство приняло решение обязать "Укроборонпром" завершить переговоры с аудиторскими компаниями и начать аудит компании.

Ранее сообщалось, что в Украине проведут международный аудит государственного концерна "Укроборонпром" с привлечением специалистов из стран НАТО.

"Аудит "Укроборонпрома", оценка его корпоративного управления, обновление наблюдательного совета, контроль и прозрачность государственного оборонного заказа – все это поможет концерну трансформироваться и не потерять доверие граждан, партнеров и инвесторов", – заявил на тот момент президент страны Петр Порошенко.

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