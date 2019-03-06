В "Укроборонпроме" проведут международный аудит с привлечением специалистов НАТО

Будет проведена комплексная ревизия всех контрактов госконцерна, и за этим будут наблюдать иностранцы, заявил Порошенко

Фото: Укроборонпром

В "Укроборонпроме" проведут международный аудит с привлечением специалистов НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fe4/c0f/5c7fe4c0f0ec4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fe4/c0f/5c7fe4c0f0ec4.jpg 2019-03-06T17:20:00+02:00 Политика Будет проведена комплексная ревизия всех контрактов госконцерна, и за этим будут наблюдать иностранцы, заявил Порошенко

В Украине проведут международный аудит государственного концерна "Укроборонпром" с привлечением специалистов из стран НАТО. Об этом заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко.

"Инициируем независимый международный аудит "Укроборонпрома" и комплексную ревизию всех контрактов. И украинскому обществу и международным партнерами продемонстрируем полную открытость и прозрачность в вопросе реформирования концерна, о котором подробно доложит секретарь СНБО (Александр) Турчинов", – сказал он.

Также Порошенко предложил расширить состав Наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО.

"Это ускорит достижение предприятиями "Укроборонпрома" стандартов, необходимых для нашего вступления в Североатлантический альянс. Аудит "Укроборонпрома", оценка его корпоративного управления, обновления наблюдательного совета, контроль и прозрачность государственного оборонного заказа – все это поможет концерну трансформироваться и не потерять доверие граждан, партнеров и инвесторов", – подчеркнул глава государства.

Напомним, на днях посол США в Украине Мари Йованович призвала рассекретить госзаказы "Укроборонпрома". Она считает, что это должно помочь сделать сферу обороны более прозрачной и избавиться от коррупции.

В свою очередь Порошенко на сегодняшнем заседании уже призвал частично рассекретить закупки вооружений для армии. При этом глава государства уточнил, что разработка новых образцов вооружения для ВСУ должна оставаться под грифом "секретно".

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