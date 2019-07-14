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Кабмин выделил более миллиарда гривен на программу протезирования

14 июля, 01:24

Ранее была необходимость закупать такие средства за рубежом


Кабмин направил 1,2 млрд грн на обеспечение протезированием воинов и людей с инвалидностью.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал на подходе журналистов в Украинском НИИ протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности (Харьков), сообщает Укринформ.

"Система обеспечения людей протезированием изменена. Ранее был заказ на предприятие, но люди не всегда получали качественные изделия. Сейчас система такая: за каждым человеком, у которого есть проблема, идут средства. Есть каталоги лучших изделий, человек выбирает по своим параметрам, а государство платит. На эти цели – протезирование воинов и людей с инвалидностью – в этом году мы выделили 1 млрд 200 млн грн", – отметил Гройсман.

По его словам, ранее была необходимость закупать такие средства за рубежом.

"Сегодня Харьковский институт вместе с коллегами производит эти изделия высокого качества. В прошлом году государство выделило Харьковскому НИИ протезирования 60 млн грн на приобретение оборудования. В этом году институт получил еще 70 млн грн", – добавил премьер.

Глава правительства вместе с председателем Харьковской ОГА Юлией Светличной ознакомился со структурными подразделениями Института, а также тренажерными классами для воинов, которые используют протезы украинской марки, в том числе, электронные.

Гройсман поговорил с воинами и пожелал им крепкого здоровья и успехов в реабилитации.

Как рассказали в Институте, в клинике проходят протезирование и реабилитацию 115 пациентов. За последние 5 лет здесь разработано около 70 новых конструкций протезно-ортопедических изделий и комплектующих к ним, а также 30 новых реабилитационных методик. Впервые в Украине на базе Института сконструировали специальный тренажер, в котором возможно частичное восстановление движения для детей с ДЦП.

Ранее сообщалось, что в Ровно стоматологи бесплатно оказывают помощь ветеранам боев на Донбассе – армейцев бесплатно лечили еще на передовой, а теперь решили помогать еще и демобилизованным.

Кроме того, израильские медики помогли внедрить в Украине передовые практики реабилитации.

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