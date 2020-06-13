Кабмин запретил проведение пробного ВНО в Украине

Выпускники школ не смогут пройти подготовку к ВНО для поступления в вузы

Кабинет министров отменил проведение пробного Внешнего независимого оценивания (ВНО), которое планировалось на 15 и 17 июня, и внес изменения в постановление о введении карантина.

Об этом на брифинге заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня этого года", - сказал он.

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Кроме того, в постановлении Кабмина от 12 июня были внесены изменения в решение правительства о введении карантина на территории страны: теперь на время карантина запрещено посещение учебных заведений соискателями.

Исключением станет участие "во внешнем независимом оценивании, государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК".

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Стоит напомнить, что пробное ВНО в Украине не является обязательным – это платная услуга для помощи в подготовке к основному экзамену и результаты пробного тестирования не учитывались при вступлении в вузы.

Больше о том, закончится ли карантин в Украине 22 июня, как планировали в Кабмине, читайте в материале нашего сайта: Возможна вторая волна коронавируса: будет ли новый карантин.

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