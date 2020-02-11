Как магнит: Ермак считает Зеленским человеком, вокруг которого собираются все силы

«Это разные люди, но их всех объединяет один человек», - сказал Ермак о Зеленском

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал об отношениях с членами команды главы государства.

Об этом в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Мне кажется, это немного некорректная постановка вопроса. У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", – сказал он, уточнив есть ли у него конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

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Ермак также добавил, что "иногда забавно читать о себе какие-то вещи".

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"Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом, это разные люди, но их всех объединяет один человек. Это очень важно", – подчеркнул он, говоря о президенте.

Напомним, что ранее Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет прекратить войну.

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