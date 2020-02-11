Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Как магнит: Ермак считает Зеленским человеком, вокруг которого собираются все силы

11 февраля, 00:08

«Это разные люди, но их всех объединяет один человек», - сказал Ермак о Зеленском

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал об отношениях с членами команды главы государства.

Об этом в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Мне кажется, это немного некорректная постановка вопроса. У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", – сказал он, уточнив есть ли у него конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Реклама

Ермак также добавил, что "иногда забавно читать о себе какие-то вещи".

В тренде
Невзоров о сбитом MH17: Кремль дал серьезное оружие бомжам и уголовникам

"Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом, это разные люди, но их всех объединяет один человек. Это очень важно", – подчеркнул он, говоря о президенте.

Напомним, что ранее Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет прекратить войну.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

отношения Владимир Зеленский Андрей Ермак Андрей Богдан

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой Римским
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой РимскимПолитика
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о Зеленском
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о ЗеленскомПолитика
Чумак рассказал, как вырастут зарплаты прокуроров и при каком условии
Чумак рассказал, как вырастут зарплаты прокуроров и при каком условииЭкономика
На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился украинец
На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился украинецУкраина
Загороднюк: Для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точки
Загороднюк: Для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точкиДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...