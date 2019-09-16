Как не попасться на крючок Путина: Елисеев дал советы Зеленскому по "формуле Штайнмайера"

/ Фото: president.gov.ua

Скоро должны состояться переговоры в "нормандском формате", на которых лидеры России, Франции, Украины и Германии "скрестят шпаги" вокруг "формулы Штайнмайера". Бывший замглавы Администрации президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев рассказал, как нужно будет действовать президенту Владимиру Зеленскому в переговорах по Донбассу.

Об этом говорится в его статье для "Европейской правды".

По его словам, идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать контролируемые ею образования в Донецке и Луганске.

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Перед будущими переговорами "нормандской четверки" он дал четыре совета, как должна действовать украинская сторона, чтобы не попасться на крючок Путина и других участников.

Должен быть восстановлен принцип "сначала безопасность". Должна быть зафиксирована четкая позиция Украины: без выполнения компонента по безопасности, политический процесс невозможен. Следует активизировать работу над дорожной картой, которая предоставила бы последовательность и логичность шагам, которые определены тремя документами Минских договоренностей. Надо действовать по принципу: нет дорожной карты – нет "формулы Штайнмайера". Мы должны подтвердить принцип "ничего не согласовано, пока все не согласовано". Проведение саммита ("нормандской четверки") не должно обусловливаться односторонними требованиями только к Украине.

"Первый принцип является главным, и он также означает: никаких выборов без безопасности. Ведь речь идет о жизни людей, принимающих в них участие, в том числе как избиратели. Кто должен обеспечивать их безопасность? Очевидно, что не местные незаконные формирования. Так же Россия не допустит присутствие украинских сил безопасности. Поэтому стоит работать над усилением международного присутствия на оккупированных территориях, что одновременно гарантировало бы отсутствие там российских войск", – отмечает Елисеев.

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Отметим, что у "формулы Штайнмайера" есть и противники, и те, кто считают ее необходимой. Так, например, экс-глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает, среди прочего, особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия в свою очередь должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления. – Ред.), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.

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