Как Порошенко проверял ремонт дорог в Днепропетровской области: опубликованы фото, видео

Сегодня, 14:58

Как Порошенко проверял ремонт дорог в Днепропетровской области: опубликованы фото, видео


Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область ознакомился с ходом ремонтных работ автомобильной дороги государственного значения "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" (Н-08), сообщает пресс-служба главы государства.

"Это то, о чем годами мечтали жители области, но за 26 лет так и не дождались. Сегодня – первый прорыв, первые 12 километров должны быть построены в этом году", – сказал он.

Президент также отметил, что именно децентрализация позволила направить средства на строительство дорог из местных и областных бюджетов.

"А это и дороги, это и школы, и детские сады, и освещение улиц. Там, где есть эффективная местная власть, которая инвестирует, строит, ремонтирует, жители сразу могут увидеть преимущества программы децентрализации", – подчеркнул Порошенко.

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Отмечается, что в 2017 году за счет днепропетровского областного бюджета в населенных пунктах области выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия 160 улиц коммунальной собственности общей площадью 751,56 тыс. кв. м (ориентировочно 125 км) на общую сумму 666,3 млн грн.

Как в марте сообщалось, в дороги Днепропетровской области вложат миллиард. Стало известно, где залатают ямы, а где положат новый асфальт.

Также в материале сайта "Сегодня" можно узнать, сколько осталось терпеть ямы на украинских дорогах. С начала года в стране реформируют дорожную отрасль. В итоге ямочный ремонт отменят. Общая длина украинских дорог 430 тыс. км, но 95% дорог страны не соответствуют нормам.
Порошенко, ремонт дорог, днепропетровская область

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Источник:

"Сегодня"

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