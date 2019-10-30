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Как принести мир на Донбасс: Зеленский назвал три важных этапа

30 октября, 11:34

Глава государства привел в пример международный опыт урегулирования конфликтов и войн

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский считает, что мир на Донбассе будет возможен после прохождения Украиной трех этапов – прекращения огня, примирение людей и безопасная реинтеграция жителей оккупированных территорий. Об этом он сказал на Инвестиционном форуме в Мариуполе.

Он отметил, что международный опыт урегулирования конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает, что на пути к успешному окончанию войны нужно пройти три главных этапа.

"Первый – завершение горячей стадии (боевых действий – ред.) и прекращение огня. Мы уверены, что обязательно добьемся этого в ближайшее время. Второй неотъемлемый этап – это примирение людей и поиск консенсуса, сколько времени нужно, чтобы зажили раны. Возможна ли кода-нибудь такая ситуация, что в одном купе будут ехать ветеран войны и житель оккупированного Луганска … И третий этап – это безопасная реинтеграция. Не на бумаге, а реальная. Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, но не произошло главного – возвращения территории. Устраивает ли такой вариант Украину – считаю, что нет", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в первый день Инвестиционного форума Зеленский называл единственный способ для завершения войны на Донбассе. Президент уверен, что кроме дипломатии, на востоке страны не сработает ничего.

Смотрите также видео о том, что Зеленский говорил ситуации с Крымом:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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война Донбасс Владимир Зеленский инвестиционный форум

Источник: Сегодня

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