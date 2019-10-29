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Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ

29 октября, 12:09

Президент уверен, что, кроме дипломатии, на востоке страны не сработает ничего

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Фото: facebook.com/zelenskiy95

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Главной задачей украинского правительства является прекращение войны на востоке страны и возвращение всех захваченных территорий.

Об этом на проходящем в Мариуполе первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine 29 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он отметил, что Украина "встает на ноги и движется только вперед", но из-за войны ее шаги неуверенные и медленные.

"Остановка войны и возвращение всех украинских территорий – наша главная задача. Мы знаем, что сделать это возможно единственным путем – дипломатическим", – добавил Зеленский.

Для завершения войны по намеченному плану, по словам президента, Украине необходима сильная позиция и поддержка. Кроме того, она должна быть "страной, которую уважают, и к которой прислушиваются, быть процветающей независимой и успешной страной".

"Мир в Украине – это залог безопасности и стабильности в Европе и мире. Успех Украины – это и ваш успех", – обратился Владимир Зеленский к присутствующим.

Напомним, что ранее президент заявлял, что для возвращения аннексированного россиянами Крыма Украина нуждается в помощи международных партнеров, работе дипломатии и мощной армии.

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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Источник: Сегодня

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