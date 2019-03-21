Как проголосовать на выборах жителям ОРДЛО и Крыма
Выбирать президента Украины смогут даже жители оккупированных территорий – нужно лишь определиться с местом голосования
Жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, для участия в голосовании на выборах президента необходимо подать заявление в Госреестр избирателей в любом городе и определиться с местом голосования. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.
По его совам, переселенцы оккупированных территорий смогут проголосовать там, где они "осели" и на данный момент временно зарегистрированы, а для жителей ОРДЛО и Крыма максимально упростили процедуру участия в выборах.
"Человеку достаточно явиться в любой отдел ведения Госреестра избирателей в населенном пункте, где он намерен голосовать: в Киеве, Харькове, Львове – неважно где. Отдел ведения Госреестра – это, как правило, структурные подразделения райадминистраций или органов местных советов. Предъявить там паспорт с регистрацией на временно оккупированных территориях, определить вместе с сотрудником Реестра участок для голосования, написать соответствующее заявление. И, естественно, в день выборов прийти и проголосовать. В отличие от граждан, зарегистрированных в других регионах, украинцам с крымской регистрацией или регистрацией на временно оккупированных территориях кроме паспорта с пропиской никаких других документов предъявлять не нужно, чтобы получить право проголосовать по процедуре временного изменения места голосования", – рассказал Стельмах.
Он уточнил, что приехать на неоккупированную территорию придется дважды: чтобы подать заявление о временном изменении места голосования без изменения места регистрации, и чтобы проголосовать. Причем процедуру нужно будет повторить и в случае, если состоится второй тур, поскольку она действует на один день голосования. Заявление же можно подать до 25 марта включительно.
Читайте полный текст интервью с Александром Стельмахом.
Отметим, что до выборов осталось 10 дней, но выбор между рекордным числом кандидатов (39) не единственная проблема – до кабинки голосования еще нужно дойти без лишних проблем. Сайт "Сегодня" объяснил, что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей.
Также смотрите в сюжете "Сегодня", как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.
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