Время подготовиться к выборам: что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей

Вернуть фамилию в списки избирателей можно через суд, а переселенцам нужно успеть до 25 марта

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Время подготовиться к выборам: что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f61/e99/5c8f61e99527a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f61/e99/5c8f61e99527a.png 2019-03-19T07:38:00+02:00 Новости Вернуть фамилию в списки избирателей можно через суд, а переселенцам нужно успеть до 25 марта

До выборов президента Украины осталось две недели. Выбор между рекордным числом кандидатов (39) — не единственная проблема. До кабинки голосования еще нужно дойти без лишних проблем. "Сегодня" разобрались в тонкостях избирательного законодательства: как проверить себя в списке избирателей, что делать, если вашей фамилии там не оказалось, и как голосовать за границей.

Нюанс, который не все знают: если гражданин уже в процессе волеизъявления допустил ошибку, он может обратиться в комиссию, написать заявление и получить другой бюллетень.

Также напоминаем, что в день выборов, в воскресенье, 31 марта, Украина переводит стрелки на час вперед, переходя на летнее время. Об этом важно не забыть тем, кто планирует прийти на участок перед закрытием, иначе голосование "по зимнему времени" уже закончится.

Смена: нужен мотив

Чтобы проголосовать не по месту прописки, а, например, по месту фактического проживания, нужно лично прийти в отделение ведения Госреестра избирателей. Там нужно написать заявление о временном изменении места голосования, указав адрес или номер участка, на котором планируется голосование. Вместе с заявлением нужно предъявить и паспорт. Однако есть серьезная оговорка — смена места голосования должна быть мотивированной. Для этого нужно подать еще один документ, который подтвердит необходимость изменения. Подойдет справка с места работы или учебы, документ, подтверждающий право собственности или аренды на жилье, которое находится по месту, где избиратель хочет проголосовать. С полным списком можно ознакомиться на сайте Минюста, а ко второму чтению процедуру нужно повторить.

За границей: нужна заявка

Украинцам, которые планируют короткую поездку за границу, но все равно хотят проголосовать, нужно лично подать заявление о временном изменении места голосования в одно из отделений Госреестра. Там нужно указать страну и избирательный участок, номер и адрес которого можно узнать на сайте Министерства иностранных дел. Важно, что сделать это нужно до 25 марта, а заявление подать можно только на территории Украины. Тем же украинцам, которые живут в других странах постоянно или на протяжении длительного отрезка времени, нужно стать на консульский учет. Для этого необходимо прийти в дипучреждение (посольство или консульство) и уже там подать заявление об изменении избирательного адреса. К заявлению нужно будет приложить копию паспорта. Отметим, что эту процедуру также нужно пройти лично и до 25 марта.

Проверка: интернет и комиссия

Узнать, есть ли вы в списках избирателей, можно двумя способами. Первый — не выходя из дома, с помощью интернета. Для этого нужно зайти на сайт Госреестра избирателей (drv.gov.ua), выбрать раздел "Проверка включения" и заполнить онлайн-форму. В ней необходимо указать паспортные данные и электронную почту, на которую придет код подтверждения. Его нужно ввести на сайте реестра. После проверки (длится всего несколько секунд) на сайте появится информация о том, есть ли избиратель в реестре и адрес ближайшего к месту его регистрации избирательного участка. Второй способ — прийти в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и проверить, есть ли вы в списке избирателей. Однако проверить себя нужно не позже, чем за 5 дней до выборов.

Реестр: отделение или суд

Если же в списке избирателей человека не оказалось, необходимо обратиться в отдел ведения Госреестра избирателей. Всего по стране открыто больше 750 таких отделений, а точные адреса можно узнать на сайте Госреестра. Там нужно будет написать заявление о внесении человека в список. Важная деталь — сделать это нужно не позднее 25 марта, поскольку для внесения данных в реестр необходимо время. Кроме того, если вас нет в реестре, можно обратиться и в суд. Он в течение двух дней будет рассматривать иск, но вынести свое решение должен не позднее, чем за 2 дня до выборов. Последний день, когда можно будет подать такое заявление на этих выборах, — 29 марта. В этом случае суд должен безотлагательно вынести свое решение. Процедуру придется повторить для второго тура.

ВПЛ: 1,3 млн без справок

Смогут на выборах президента проголосовать и украинцы, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях (Донецкая и Луганская области, а также АР Крым). Их сегодня, по данным Министерства социальной политики, больше 1,3 млн человек. Еще в сентябре прошлого года Минюст и Центральная избирательная комиссия внесли поправки в избирательное законодательство. По ним, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, необходимо при себе иметь только паспорт и документ о временном изменении места голосования. Его можно получить в любом отделении Госреестра избирателей, просто придя туда лично и написав соответствующее заявление. При этом ни справки переселенца, ни другого подтверждающего документа на избирательный участок с собой приносить не нужно. Однако, опять же, о своем желании сменить место голосования нужно сообщить до 25 марта. Эту процедуру необходимо повторить и перед вторым туром. Впрочем, в Центризбиркоме не исключают, что у внутренних переселенцев все же могут возникнуть проблемы на выборах. Особенно у тех граждан, которые числятся как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), но реально проживают на оккупированной территории. Напомним, что сегодня в парламенте лежат еще два законопроекта, которые могут максимально упростить механизм выборов для переселенцев.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в том, что обещают сделать кандидаты в случае победы на выборах. У каждого кандидата – солидная база обещаний, в том числе невыполненных.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.