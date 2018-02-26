Как выгнать Россию из Крыма: в МИД назвали три главных инструмента

В противостоянии российским оккупантам и возвращении оккупированного Крыма главными инструментами для Украины станут санкции международного сообщества и суды против России. Об этом написала в Twitter спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Она напомнила, что 26 февраля началось вторжение российских военных на полуостров.

"26 февраля – день крымского сопротивления российской оккупации. Санкции, международное давление и суды – основные инструменты борьбы. Боремся", – написала Беца.

Как рассказывал премьер-министр Владимир Гройсман, аннексия Крыма разделила жизнь крымчан на "до" и "после". Он отметил, что Украина продолжает борьбу, чтобы поднять флаг над украинским полуостровом.

Ранее украинский Минюст создал хронологию захвата Россией полуострова. По словам главы ведомства Павла Петренко, это была спланированная военная операция, которая планировалась открыто в 2014 году.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.