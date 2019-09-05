Как Зеленский встречался со "слугами народа": стали известны первые подробности

У нардепов забрали телефоны, чтобы не допустить разглашения сути разговора в столичном КВЦ «Парковый»

Разумков, Зеленский и Гончарук на заседании / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня провел встречу с членами парламентской фракции "Слуга народа" в столичном КВЦ "Парковый". Во встрече также участвовало руководство Верховной Рады, премьер Алексей Гончарук, глава Минфина Оксана Маркаров и генпрокурор Руслан Рябошапка.

Как рассказал член фракции "Слуга народа" Сергей Швец , участников заседания попросили не брать в помещение телефоны.

Он рассказал, что на встрече шли "горячие дискуссии" с тем, чтобы прийти к консенсусу по "болезненным вопросам", однако не стал объяснять суть этих вопросов.

Вместе с тем нардеп сообщил, что на фракции обсуждают организационные вопросы парламентской деятельности. Все желающие нардепы задают вопросы президенту.

Говоря о том, о чем нардепы чаще всего спрашивают главу государства, Швец сказал: "Прежде всего, о качестве принимаемых решений и качестве непосредственно работы, фракционной дисциплине, как эффективнее организовать работу фракции".

А глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заметил, что на встрече "поднимался вопрос, что до 15 числа (сентября – Ред.) мы должны подготовить проект бюджета".

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Он подчеркнул, что Кабмин работает над этим. По его словам, на заседании фракции обсуждались также 37 президентских законопроектов, которые недавно были зарегистрированы в Верховной Раде.

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Заместитель главы парламентского комитета по свободе слова Евгений Брагарь подтвердил, что разговор нардепов с президенотм проходит не под запись и не для разглашения.

"Да, оф-рекордс", – подчеркнул Брагарь и добавил, что "некоторые вопросы являются внутренними делами фракции", не требующими разглашения.

По его словам, на встрече речь идет о том, что "в ближайшее время будем работать по тем 67 законопроектам, которые уже были поданы, а потом будем координироваться с другими народными депутатами ...".

Заседание началось с мотивационной речи Зеленского. Президент поблагодарил нардепов за работу, попросив и в дальнейшем работать в таком же темпе, сообщает "Украинская правда".

Кроме того, Зеленский посоветовал депутатам работать максимально слаженно по линии президент-премьер-парламент.

Затем ответил на вопросы депутатов о голосовании и законопроектах. В то же время, на вопрос об обмене пленными президент отвечать отказался.

После президента выступил премьер и призвал депутатов сотрудничать с правительством. Генпрокурор Рябошапка, хоть и был на заседании, почти не говорил.

Напомним, Зеленский установил жесткий срок для принятия закона о концессии.

Также сообщалось, что 2 сентября Владимир Зеленский провел совещание с главами правительства, Рады и силовых структур.

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