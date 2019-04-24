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Канадский эксперт назвал сильные и слабые стороны украинской армии

Сегодня, 04:30

ВСУ втянуты в продолжительный военный конфликт, говорит главный сержант операции UNIFIER

Facebook 93-я ОМБр ВСУ
Facebook 93-я ОМБр ВСУ.

Вооруженные силы Украины очень быстро прогрессируют, а их моральное состояние остается очень высоким. Оснащенность украинских военных, поддержка и общая организация – улучшаются, а профессионализм бойцов ВСУ растет высокими темпами.

Об этом главный сержант операции UNIFIER, канадской тренировочной миссии в Украине, Винсент Ганон рассказал в интервью Укринформу.

На вопрос о самой сильной стороне ВСУ, военный эксперт ответил: "Думаю, это – решимость, поскольку они втянуты в современный продолжительный, растянутый конфликт. Поэтому решимость, моральное состояние – являются определяющими чертами украинских воинов. В противном случае они не могли бы сдерживать фронт".

Говоря о том, какие самые большие вызовы стоят перед ВСУ сейчас, канадский военный заметил, что продолжительность вооруженного конфликта на Донбассе: "Истощенность военных, накопление усталости сказываются, ведь люди уже несколько лет постоянно ротируются на фронте. Однако, насколько мы понимаем, украинцы осознают это и предлагают все больше помощи, чтобы убедиться, что воины остаются как физически, так и психически здоровыми".

Ранее сообщалось, что за последние три года увеличено финансирование оборонно-промышленного комплекса Украины в 100 раз: было создано более 200 новейших образцов вооружений.

А за пять лет ВСУ получили около 26 тысяч единиц вооружения и техники, семь тысяч из которых – новые и модернизированные образцы.

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Тег армия, Донбасс, ВСУ, военный эксперт, армия Украины

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