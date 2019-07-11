Каждая жизнь является бесценной: в МИД напомнили о годовщине Волынской трагедии
Правда о тогдашних событиях должна быть установлена на основе достоверных архивных материалов
На июль приходятся годовщина одной из самых трагических страниц совместной украинский-польской истории – Волынской трагедии.
Об этом напомнили в МИД Украины.
"Убеждены, что каждая жизнь является бесценной. Поэтому чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии. Однозначно и решительно осуждаем преступления против мирного населения – украинцев, поляков, евреев, чехов и других пострадавших", – говорится в заявлении.
Однако украинские дипломаты не могут согласиться с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 со стороны польских политиков и дипломатов.
"Правда о тогдашних событиях должна быть установлена на основе достоверных архивных материалов. Недопустимы попытки манипуляций трагической историей, однобокое трактовки и использования ее в политических целях. Это лишь разжигает негативные эмоции между украинцами и поляками и не способствует выяснению правды", – убеждают в украинском МИД.
"Верим, что диалог между историками и экспертами будет вскоре восстановлен, все спорные моменты изучены и проанализированы в духе взаимопонимания, взаимного уважения и ответственности за будущее отношений между нашими государствами и народами", – резюмируют в заявлении украинские дипломаты.
Напомним, что ранее во Львове отметили годовщину провозглашения Акта восстановления Украинской Государственности.
А 13 июня 2019 года была пятая годовщина освобождения Мариуполя от банд сепаратистов.
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