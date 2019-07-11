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Каждая жизнь является бесценной: в МИД напомнили о годовщине Волынской трагедии

11 июля, 21:49

Правда о тогдашних событиях должна быть установлена ​​на основе достоверных архивных материалов

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На июль приходятся годовщина одной из самых трагических страниц совместной украинский-польской истории – Волынской трагедии.

Об этом напомнили в МИД Украины.

"Убеждены, что каждая жизнь является бесценной. Поэтому чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии. Однозначно и решительно осуждаем преступления против мирного населения – украинцев, поляков, евреев, чехов и других пострадавших", – говорится в заявлении.

Однако украинские дипломаты не могут согласиться с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 со стороны польских политиков и дипломатов.

"Правда о тогдашних событиях должна быть установлена ​​на основе достоверных архивных материалов. Недопустимы попытки манипуляций трагической историей, однобокое трактовки и использования ее в политических целях. Это лишь разжигает негативные эмоции между украинцами и поляками и не способствует выяснению правды", – убеждают в украинском МИД.

"Верим, что диалог между историками и экспертами будет вскоре восстановлен, все спорные моменты изучены и проанализированы в духе взаимопонимания, взаимного уважения и ответственности за будущее отношений между нашими государствами и народами", – резюмируют в заявлении украинские дипломаты.

Напомним, что ранее во Львове отметили годовщину провозглашения Акта восстановления Украинской Государственности

А 13 июня 2019 года была пятая годовщина освобождения Мариуполя от банд сепаратистов.

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Тег Польша, годовщина, волынская резня, МИД Украины, волынская трагедия

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МИД Украины

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