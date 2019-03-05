Кибератаки каждые 40 секунд: Климкин рассказал о вмешательстве России перед выборами

Блэкаут в несколько дней был бы катастрофичным для Украины и могли бы измениться результаты выборов, отметил министр

Павел Климкин. Фото: Facebook

Кибератаки каждые 40 секунд: Климкин рассказал о вмешательстве России перед выборами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d17/e46/5c6d17e46576b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d17/e46/5c6d17e46576b.jpg 2019-03-05T17:11:30+02:00 Политика Блэкаут в несколько дней был бы катастрофичным для Украины и могли бы измениться результаты выборов, отметил министр

Вмешательство России в украинские выборы беспрецедентно, о чем свидетельствует хотя бы количество кибератак на Центральную избирательную комиссию, органы власти и объекты критической инфраструктуры, чтобы повлиять на результаты выборов.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, по Украине беспрецедентный охват российского вмешательства, особенно в сфере кибербезопасности. Он отмечает, что блэкаут в несколько дней был бы катастрофичным для Украины.

"Вот простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибернападения на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства. Есть вмешательства, которые касаются нашей критической инфраструктуры. Представьте себе блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования. Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации, не только блокирование активов многих украинцев, политиков, журналистов, это вместе с тем вмешательство в религиозные вопросы – попытки манипулировать региональными религиозными элитами. Если кому-то хочется сейчас изучить всесторонность гибридного вмешательства – нужно приезжать в Украину", – рассказал Климкин.

Напомним, как рассказывал ранее глава Службы внешней разведки Егор Божок, спецслужбы РФ получили 350 миллионов для вмешательства в украинские выборы. По его словам, деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

В свою очередь СБУ не дала спецслужбам России вмешиваться в украинские выборы через соцсети – был блокирован механизм влияния Кремля на избирательные процессы в Украине. Спецслужба задержала киевлянина, который под руководством спецслужб РФ администрировал антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях. Он получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей соцсетей Facebook и Twitter.

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