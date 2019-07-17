Кибератаки во время выборов: в СНБО предупредили о российской угрозе

Силовые структуры готовы к возможным атакам агрессора в киберпространстве

Координационный центр по кибербезопасности при СНБО. Фото: СНБО

На выборах в парламент-2019 существует угроза внешнего вмешательства с помощью кибератак, однако силовые структуры вместе с Центральной избирательной комиссией обеспечивают бесперебойную работу системы "Выборы" и госреестра избирателей.

Секретарь СНБО Александр Данилюк на сегодняшнем заседании Национального координационного центра кибербезопасности напомнил, что президентских выборах постоянно совершались кибератаки на инфраструктуру ЦИК, однако благодаря совместным действиям СБУ, Госспецсвязи, Нацполиции и Центризбиркома удалось обеспечить бесперебойное функционирование системы "Выборы".

Он считает, что угроза внешнего вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем Центральной избирательной комиссии является одним из актуальных вызовов национальной безопасности и на парламентских выборах. В то ж время на сегодняшний день отработаны все механизмы для заблаговременного предотвращения вмешательством к системам и сетям.

"Ожидаем, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые состоятся в июле 2019 года, намерения совершения противоправных вмешательств вплоть до специальных операций кибернетического характера, особенно со стороны страны-агрессора, будут расти. Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО уже трижды рассматривал вопросы защиты систем ЦИК во время подготовки и проведения выборов президента Украины. В то же время, это не повод для успокоения. Необходимо постоянно совершенствовать системы киберзащиты информационных ресурсов ЦИК и наших способносте по своевременному предотвращению и нейтрализации реальных и потенциальных киберугроз", – подчеркнул секретарь СНБО.

В свою очередь председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что сегодня уровень защищенности ресурсов ЦИК достаточен для противодействия любым угрозам. А СБУ, Госспецсвязь, Министерство обороны и Национальная полиция также сообщили о готовности к проведению внеочередных парламентских выборов.

Как сообщали новости "Сегодня", в первом туре президентских выборов 31 марта Кибератак на ЦИК не зафиксировали, хотя за несколько месяцев до дня голосования в киберполиции регистрировали массовые атаки на электронную почту чиновников.

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