Кибератак на ЦИК в день выборов не зафиксировали
В последние несколько месяцев в киберполиции регистрировали массовые атаки на электронную почту чиновников
Кибератак на Центральную избирательную комиссию в день выборов не зафиксировали.
Хотя в последние несколько месяцев в киберполиции регистрировали массовые атаки на электронную почту чиновников.
В частности, через сайты приманки хакеры пытались доставать информацию из рабочих компьютеров сотрудников министерств и других госучреждений. Использование бумажных Бюллетений уменьшило шансы киберворов изменить результаты голосования. Впрочем,
IT-эксперты признают: ослаблять бдительность рано.
"Думаю, все ждут второго тура, там будет самое интересное. Мы прогнозировали DDOS-атаки – выведение из строя оборудования ЦИК… Мы прогнозировали блокировку информации, подмену информации… То, что могли сделать, даже не пытались делать", – говорит Максим Тульев, член
ЦИК обработала уже 96.16% протоколов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22% (5 471 851 голос).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,93% (2 885 307 голосов).
Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 425 194 голосов).
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
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