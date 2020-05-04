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  1. Новости политики

Киевский суд заочно арестовал Януковича – СМИ

4 мая, 18:37

Руслан Ровик

Мера пресечения была избрана по делу об изменениях в Конституцию и узурпации власти

Беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу заочно избрали меру пресечения в виде ареста на срок в два месяца по делу об узурпации власти.

Решение было объявлено в Печерском районном суде Киева судьей Олесей Батрин, сообщает LB.ua.

"Ходатайство (прокуратуры об аресте – Ред.) – удовлетворили", - сообщили в суде. Информацию подтвердил также адвокат Януковича Виталий Сердюк.

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Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.

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Напомним, что в 2010 году решением Конституционного Суда была введена Конституция в редакции 1996 года, предоставившая президенту больше полномочий.

Также стоит добавить, что ранее спикер сына четвертого президента Украины заявил, что Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича. Позже в суде объяснили, что случилось на самом деле.

В прошлом году украинский суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

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Конституция Виктор Янукович арест узурпация

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