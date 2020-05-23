В Киеве нашли застреленным народного депутата

В Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко –тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе.
Об этой трагедии в сети сообщил один из коллег погибшего – нардеп Илья Кива, а позже информацию подтвердил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
"Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются", – заявил Кива.
В свою очередь, Антон Геращенко уточнил, что погибшего нашли в офисном туалете.
"В Киеве в собственном офисе в туалете был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы", - написал он.
Замглавы МВД отметил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства смерти депутата, избранного в Черниговской области.
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