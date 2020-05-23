Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости политики

В Киеве нашли застреленным народного депутата

23 мая, 19:55

Руслан Ровик

Тело Валерия Давиденко обнаружили в его киевском офисе

В Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко –тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе.

Об этой трагедии в сети сообщил один из коллег погибшего – нардеп Илья Кива, а позже информацию подтвердил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются", – заявил Кива.

Реклама

В свою очередь, Антон Геращенко уточнил, что погибшего нашли в офисном туалете.

В тренде
Заседание Совбеза ООН по Крыму: почему опозорилась Россия

"В Киеве в собственном офисе в туалете был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы", - написал он.

Реклама

Замглавы МВД отметил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства смерти депутата, избранного в Черниговской области.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

депутат убитый кива

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией: Волкер предложил вариант
Как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией: Волкер предложил вариантПолитика
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Порошенко вызывают на допрос в ГБР по
Порошенко вызывают на допрос в ГБР по "делу картин"Политика
Эскалация на Донбассе: причины и последствия
Эскалация на Донбассе: причины и последствияДонбасс
Совбез ООН по Крыму: победа или провал Кремля
Совбез ООН по Крыму: победа или провал КремляПолитика
Ослабление карантина в Украине: что разрешат в регионах
Ослабление карантина в Украине: что разрешат в регионахПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...