В Киеве нашли застреленным народного депутата

Тело Валерия Давиденко обнаружили в его киевском офисе

В Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко –тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе.

Об этой трагедии в сети сообщил один из коллег погибшего – нардеп Илья Кива, а позже информацию подтвердил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются", – заявил Кива.

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В свою очередь, Антон Геращенко уточнил, что погибшего нашли в офисном туалете.

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"В Киеве в собственном офисе в туалете был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы", - написал он.

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Замглавы МВД отметил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства смерти депутата, избранного в Черниговской области.

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