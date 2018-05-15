Климкин: Крымский мост – это путь в никуда

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя открытие Крымского моста, отметил в своем микроблоге в Twitter, что это – путь в никуда.

"На самом деле, мост через Керченский пролив – это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы и исчезают, и Россией, где могут за один день арестовать 1600 человек за мирный протест. Оба конца моста – это путь в никуда", – написал министр.

Как известно, 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части Керченского моста. На церемонии также присутствовала французская делегация.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что ни одна рекламная картинка по строительству Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации Крыма.

Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров. Он должен связать центр Керчи и микрорайон Аршинцево. Там сделали 4 остановки для общественного транспорта.

Открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель, после этого планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на РФ за строительство Керченского моста. Глава государства подчеркнул, что строительство, которое организовала Россия, угрожает экологии.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает, что Керченский мост после деоккупации Крыма Россия должна будет отдать в качестве контрибуции за захват украинской территории и нанесение ущерба.