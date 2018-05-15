Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа

Президент РФ Владимир Путин сам повел грузовик, а также возглавил колонну из более чем десяти машин в рамках открытия Керченского моста в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Life.ru

Путин самолично вел КамАЗ по новому мосту, который соединяет материковую часть России с оккупированным полуостровом.

"Поехали"- сказал глава государства перед тем, как сесть за руль грузовика.

Сегодня в России запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Протяжённость моста – 19 километров. Он строился с 2016 года.

Отметим, что 14 мая в Керчи начали монтировать сцену и экраны для концерта, посвященного открытию оккупантами моста в Крым. Длина моста через Керченский пролив, соединяющий аннексированный полуостров и Краснодарский край РФ, составляет 19 километров. Он должен связать центр Керчи и микрорайон Аршинцево. Там сделали 4 остановки для общественного транспорта.

Открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель, после этого планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на РФ за строительство Керченского моста. Глава государства подчеркнул, что строительство, которое организовала Россия, угрожает экологии.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает, что Керченский мост после деоккупации Крыма Россия должна будет отдать в качестве контрибуции за захват украинской территории и нанесение ущерба.