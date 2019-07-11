Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным в присутствии партнеров и друзей Украины

В урегулировании ситуации на Донбассе и возвращении Крыма можно искать новый формат переговоров

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту Владимиру Зеленскому встречаться с российским лидеров Владимиром Путиным только в присутствии международных партнеров и друзей Украины.

Об этом Климкин заявил в эфире Громадского.

Сейчас в урегулировании ситуации на Донбассе и возвращении Крыма можно искать новый формат переговоров, но переговоры должны проходить только в присутствии западных партнеров, подчеркнул Климкин.

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними непросто говорить, однако их поддержка в этой истории необходима. Какой это будет формат – Нормандский, Штаты, комбинация, ЕС – это можно обсудить. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Здесь ставлю мега-восклицательный знак", – добавил министр.

Напомним, что 24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, могут освободить в ближайшее время. Но в обмен на это президент РФ Владимир Путин попытается получить как можно больше политической выгоды. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

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