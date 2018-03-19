Климкин призвал ЕС ввести санкции против главного лоббиста Путина

Шредер представляет интересы президента РФ, и в Европе удивлены, что это ему обошлось без последствий

Европейский Союз должен ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который сейчас занимается продвижением интересов президента РФ Владимира Путина во всем митре.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии одной из немецких изданий, передает DW.

Он считает, что люди, который занимаются продвижением Путина за пределами России, должны понести наказание.

"Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", – сказал Климкин.

В свою очередь депутат Европарламента Эльмар Брок, с которым глава МИД Украины встретился в Брюсселе, также удивлен, что до сих пор нет реакции ЕС на то, что экс-канцлер ФРГ работает на Путина.

"То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина – это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", – подчеркнул евродепутат.

Напомним, после своего ухода с поста канцлера Германии в 2005 году, он возглавил сначала наблюдательный совет, а вскоре и комитет акционеров компании Nord Stream AG, созданной для управления магистральным газопроводом "Северный поток". В 2016 году он возглавил также компанию Nord Stream 2 — оператора строительства третьей и четвертой ниток этого газопровода.

В сентябре прошлого года Шредер стал главой совета директоров "Роснефти". Идея выдвинуть Шредера в совет директоров "Роснефти" и его решение принять это предложение, вызвали критику на родине бывшего канцлера, в Германии. Так, например, нынешний председатель федерального правительства Германии, Ангела Меркель, назвала это решение "ненормальным" и "прискорбным".