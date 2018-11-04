Климкин прокомментировал смерть Гандзюк

Активистка умерла в больнице, пережив перед этим множество операций после нападения на нее с кислотой

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина должна закончить то, за что боролась активистка и сотрудница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк. Об этом он написал в Twitter.

"Если не сможем закончить то, что делала Екатерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело у нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случился, а даже нельзя было бы (такое) представить. Это будет ей лучшей данью, а не просто много слов", – написал Климкин.

Напомним, сегодня стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Она боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, но в итоге на нее было совершено нападение, и облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Не так давно суд оставил подозреваемого в покушении под стражей.

На смерть Гандзюк отреагировал и президент Петр Порошнеко, который с визитом находится в Турции. Глава государства дал распоряжение правоохранителям – виновные в нападении на активистку должны быть наказаны.

Также стало известно, что следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ).