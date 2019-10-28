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Климкин: Скандал в США с Трампом спас Украину от опасной "сделки"

28 октября, 15:01

Оттягивание встречи «Нормандской четверки» происходит не просто так, отметил экс-министр

Павел Климкин

Павел Климкин / Фото: AFP

История вокруг разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и последующая эпопея с импичментом американского президента с одной стороны спасли Украину от возможной "сделки" Москвы и Вашингтона, а с другой стороны подтолкнет Россию еще больше к попыткам по дестабилизации ситуации в нашей стране. Об этом рассказал эфире телеканала "Прямой" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По его мнению, оттягивание встречи "Нормандской четверки" происходит не просто так.

"В краткосрочной перспективе я считаю, что эта история, возможно, помогла нам предотвратить договоренностям, которые могли бы быть достигнутыми между Россией, США, и, возможно, кем-то из наших европейских партнеров. Договоренностями по Украине. Сейчас это по определению невозможно. И то, что оттягивается "нормандская" встреча и еще много-много вещей – это именно неуверенность Путина: а кто же с американской стороны, собственно, будет выполнять американскую часть "сделки" (по Украине – ред.)?", – сказал Климкин.

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В то же время этот скандал внес неопределенность с западными партнерами, а это сыграет на руку России и ей будет легче дестабилизировать Украину.

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"Есть, конечно, много других факторов. Но я считаю, что ситуация чрезвычайно опасна с точки зрения того, кто будет ангажироваться за Украину. И теперь для России логика дестабилизации становится еще более привлекательной", – подчеркнул дипломат.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. В результате эта история набрала оборотом и в США всерьез намерены отстранить действующего президента с поста. Все подробности читайте в спецтеме "Импичмент Трампу".

Недавно конгрессмены-республиканцы сорвали выступление высокопоставленной представительницы Пентагона, которая должна была дать показания в Палате представителей по делу об импичменте Трампа. Смотрите видео:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия США Павел Климкин Нормандская четверка

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