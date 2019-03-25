Климкин: Срыв Россией перемирия на Донбассе – это преступление

Контролируемые Москвой боевики не соблюдали ни одного режима прекращения огня за время войны

Фото: Минобороны РФ

Климкин: Срыв Россией перемирия на Донбассе – это преступление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8cf/361/5c98cf361bbba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8cf/361/5c98cf361bbba.jpg 2019-03-25T14:53:52+02:00 Политика Контролируемые Москвой боевики не соблюдали ни одного режима прекращения огня за время войны

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал преступлением невыполнение Россией и ее марионетками перемирия на Донбассе. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции.

Он рассказал коллеге из Люксембурга о ситуации на востоке Украины, особенно отметил, как РФ "выполняет" договоренности.

"Когда не соблюдается 19-е перемирие – это не просто цинично, это действительно преступление. Это преступление против Украины, это преступление против украинцев, это преступление против международного права. Мы сегодня обсуждали, каким образом возобновить усилия на фоне того, что Россия заблокировала все усилия в контексте дальнейших контактов, в том числе и в "нормандском формате" накануне выборов, что, кстати, само по себе является вмешательством в выборы", – добавил Климкин.

Напомним, переговорщики их Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о перемирии на Донбассе с 8 марта. Как рассказывал представитель Украины Евгений Марчук, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс. В то же время с ОБСЕ было найдено взаимопонимание.

Стоит отметить, что противник регулярно нарушает режим прекращения огня по сегодняшний день, применяя запрещенное "Минском" вооружение. Так, например, 24 марта пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. По позициям украинской армии выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

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