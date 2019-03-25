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На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:12

Потерь среди украинских военных нет

Фото: AFP
На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg Донбасс Потерь среди украинских военных нет

За минувшие сутки, 24 марта, пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов четыре раза была применено запрещенное минскими договоренностями вооружение. По нашим позициям выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Золотое-4, а из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – в районе Новолуганского. Минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружение боевой машины пехоты были применены у Попасной.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 марта огнем двух оккупантов было уничтожено и один ранен", – рассказали в ООС.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным президента Украины Петра Порошенко, жертвами военной агрессии России стали десять тысяч гражданских и 2956 военнослужащих.

"Украина заплатила чрезвычайно высокую цену… 2956 украинских воинов отдали свои жизни, защищая украинскую землю от российской агрессии, десять тысяч гражданских было убито вследствие агрессии, в том числе против мирного населения", – заявил Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".

Также мы писали о том, что боевики обострили ситуацию и получили жесткий ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . "Жарко" было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.

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Тег Донбасс, ВСУ, обстрелы, запрещенное оружие, ООС, потери боевиков

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