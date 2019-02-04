Климпуш-Цинцадзе анонсировала создание платформы Евроатланической повестки дня для Украины

По словам Климпуш-Цинцадзе, украинское общество вошло "в непростой и турбулентный период".

Фото из открытых источников.

Климпуш-Цинцадзе анонсировала создание платформы Евроатланической повестки дня для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/823/95c/5c582395c6c48.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/823/95c/5c582395c6c48.jpg 2019-02-04T13:39:00+02:00 Политика По словам Климпуш-Цинцадзе, украинское общество вошло "в непростой и турбулентный период".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет о создании общественно-политической платформы Евроатланической повестки дня для Украины и призывает к объединению усилий на ее основе перед лицом усиливающихся угроз украинской государственности. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вместе с единомышленниками, которые пришли в политику после Революции Достоинства из гражданского общества, из бизнеса, из медиа, инициируем создание общественно-политической Платформы Евроатланической повестки дня для Украины… Призываем всех небезразличных, осознающих вызовы и угрозы, осознающих ответственность каждого за наше общее завтра, приобщаться к платформе, активизировать свои действия и вместе сохранить европейскую Украину", – написала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, украинское общество вошло "в непростой и турбулентный период".

"Угрозы государственности, сохранению де-факто независимости растут ежедневно. Поэтому главным заданием всех прогрессивных сил вижу необходимость объединять усилия ради продолжения совместной работы над начатыми реформами, а самое главное – ради сохранения возможности становиться сильнее, увереннее, успешнее в семье, к которой принадлежим, – а значит, среди стран-членов НАТО и ЕС", – отметила политик.

Она отметила, что "вокруг много попыток развернуть движение страны в обратную сторону", наблюдается засилие популизма. "Но борьба продолжается и только привлекая все общественные усилия можем уберечь наш настоящий выбор. Выбор, который гарантирует безопасность, защиту прав каждого гражданина и благосостояние", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает народным депутатам рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО на заседании в четверг, 7 февраля.

При этом секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник надеется, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037) парламент рассмотрит 5 февраля.

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