Климпуш-Цинцадзе прокомментировала идею о референдуме относительно диалога с Россией

Климпуш-Цинцадзе считает, что такие действия приведут к серьезным разрушительным потерям для Украины как государства

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/UA.EU.NATO.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает идею о референдуме о диалоге с Россией безответственным решением, и что эта инициатива может навредить Украине. Об этом она заявила на открытии второго Национального хакатона.

"Я считаю, что те заявления, касающиеся и референдума и в отношении мирных переговоров с РФ является определенным перекладыванием ответственности, которую должен нести Президент, глава государства, который отвечает за политику безопасности государства и международную политику государства на граждан, которые не имеют того объема информации, на основе которой они должны принимать решение", – сказала вице-премьер.

Она отметила, что Украина уже имеет курс на достижение стратегических целей – членства в ЕС и НАТО в Конституции.

По ее словам, это именно та основа, которая обязывает президента как гаранта Конституции ее придерживаться.

"Относительно референдумов, касающихся мирных переговоров с РФ – такие заявления напоминают простую ситуацию: мы с вами пассажиры в самолете, мы летим в хорошей облачности. Перед нами – гора, но об этой горе в соответствии с показателями оборудования знает только пилот – Президент страны. И здесь он решает: давайте проведем референдум, стоит ли нам подниматься, или облетать, или давайте лететь по курсу, по которому летим", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Как по мне, это безответственно и приведет к серьезным разрушительным потерь для Украины как государства. Надеемся, что эти безответственные заявления не будут иметь реализации в нашей жизни", – добавила она.

Напомним, что новая украинская администрация рассматривает возможность вынесения на референдум вопроса о формате переговоров с Россией. Однако он может обернуться против Украины, и Москва может использовать "переговоры о мире" для достижения своих давно поставленных целей по Донбассу. считает народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он убежден, что в случае проведения "референдума" (в любой форме) относительно мирного диалога с Россией, Москва тут же использует его в своих целях.

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