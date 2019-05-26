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Референдум о мире с Россией: как Москва использует его для дальнейшей агрессии

26 мая, 13:14

"Мирные переговоры" с Москвой могут открыть перед агрессором новые возможности по Донбассу, считает Тымчук

Фото: Pixabay

Новая украинская администрация рассматривает возможность вынесения на референдум вопроса о формате переговоров с Россией. Однако он может обернуться против Украины, и Москва может использовать "переговоры о мире" для достижения своих давно поставленных целей по Донбассу. Об этом написал в Facebook народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он убежден, что в случае проведения "референдума" (в любой форме) относительно мирного диалога с Россией, Москва тут же использует его в своих целях. Главной задачей Кремля остается возвращение Украине ОРДЛО, но на своих условиях и следующими задачами:

  • внесение изменений в Конституцию Украины и превращение ее в федеративное государство;
  • создание условий для недопущения даже гипотетического вступления Украины в ЕС и НАТО;
  • сохранение полного "неформального" контроля над оккупированными территориями с последующим расширением, как минимум, на всю Донецкую и Луганскую область, приведя на местных выборах во власть "своих людей".

"Второй слой задач состоит в решении насущных для России вопросов – снятие части санкций, наложенных за военные действия на Донбассе; снижение расходов на войну и содержание ОРДЛО; повышение лояльности к Кремлю со стороны европейских правительств… Ставки очень высоки как для России, так и для Украины, которая в случае "продавливания" такого сценария понесет существенные потери", – написал Тымчук.

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Также на возможных мирных переговорах с Киевом Москва захочет переложить бремя восстановления Донбасса за средства из украинского бюджета, которыми в итоге будут распоряжаться (по задумке Кремля) российские ставленники, считает нардеп.

"Причем стоит учесть, что Россия по факту уже начала подготовку к данному сценарию – например, "восстанавливает работу" предприятий, оборудование которых ранее было вывезено на территорию РФ. Таким образом, вне зависимости от того, в какой форме будет проведен "референдум" о переговорах с Россией, необходимо четко понимать, что его последствия, скорее всего, больно ударят по украинскому государству. И самое главное. В этом формате Россия ничем не рискует, ведь в любой момент снова, как в 2014 году, можно организовать "защиту русского языка" или ее новых, только получивших паспорта граждан в любой удобной для себя форме", – подытожил он.

Напомним, после того, как новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести референдум и спросить и людей, что они думают о переговорах Киева Москвой, эта идея была жестко встречена в обществе. Позже глава государства даже отказался от возможности переговоров с РФ. В то же время глава Администрации президента озвучил позицию по переговорам с Россией.

А вот экс-президент Петр Порошенко назвал капитуляцией идею о мирных соглашениях с Россией. Он считает, что нужно сохранять наработанные за пять лет позиции, а команде нового президента посоветовал развеять слухи о возможных договоренностях с агрессором.

А тем временем Зеленский встретился с представителями временной контактной группы в Минске. Смотрите подробней об этом в сюжете "Сегодня":


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Тег Россия, переговоры, Донбасс, референдум, Тымчук

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Сегодня

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