Ключевой момент в деле Януковича: Кравченко рассказал о письме к Путину

Без письма экс-гаранта, Кремль не знал, как легализовать свое вторжение в Украину, отметил прокурор

В письме экс-президента Виктора Януковича российскому лидеру Владимиру Путину было четко сформулирована просьба о применении войск РФ в Украине, а сам хозяин Кремля даже признал, что для введения войск ему нужно обращение украинского гаранта.

Об этом в интервью "Громадському" рассказал представитель обвинения в суде, прокурор Руслан Кравченко.

Отметим, что сторона защиты настаивает на том, что экс-президент якобы не войска просил ввести в Украину, а целью его письма было проинформировать международное сообщество о ситуации в Киеве на Майдане. Однако в обращении к Путину есть точная формулировка – "применить Вооруженные силы РФ".

"Понятие "использовать войска" включает в себя введение войск. Ведь чтобы использовать войска на территории другого государства, сначала их надо ввести. 1 марта подписали это обращение. Мир увидел его на заседании Совбеза ООН 3 марта, когда его там показал постпред РФ Виталий Чуркин. Это заявление зарегистрировали в качестве официального документа ООН, предоставленное делегацией России. Ведь Чуркин не просто заявлял что-то. Ему выдали специальную грамоту, в которой говорится: "Прошу Чуркину верить так же, как мне, он представляет Россию в Совбезе ООН", – объяснил Кравченко.

Он также напомнил, что после выступления Чуркина в ООН, российский президент дал большую пресс-конференцию, на которой прозвучала важная фраза о том, что "единственная законная возможность использовать российские войска на территории Украины – это заявление действующего президента Украины, и оно есть".

"Создается впечатление (и это подтверждают показания бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева), что до 3 марта Россия не знала, как легализовать свои действия на территории Украины. И пришли к выводу, что они могут использовать якобы действующего президента, который подпишет это заявление", – подчеркнул прокурор.

Кравченко добавил, что Янукович в итоге сам признал на пресс-конференции в Москве, что лично писал это письмо Путину.

Напомним, ране заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая в качестве свидетеля на допросе в суде, рассказал, зачем Путину нужно было обращение Януковича о вводе войск. По его словам, на основании данного письма Совет Федерации РФ дал Путину право использовать Вооруженные силы РФ на всей территории Украины.

Как известно, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН экс-постпред Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы "для защиты населения Украины". "…обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович. 1 марта 2014 года", – процитировал Чуркин письмо Януковича. "Действия России в Украине полностью адекватны и легитимны", – заявил Чуркин.

В свою очередь в Кремле заявляли, что не знают, откуда Чуркин взял письмо Януковича к Путину.

1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование российских Вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". Позже это решение было отменено, но российская агрессия не прекратилась.