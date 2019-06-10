Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока"

"Оппозиционный блок" обнародовал ключевые пункты стратегии

Фото: opposition.com.ua

Команда "Оппозиционного блока" способна вывести Украину из кризиса, и сделает все для того, чтобы украинцы гордились своей Родиной. Об этом заявил председатель Политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников во время Форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй Делам", который состоялся в Киеве.

"Основная стратегия для Украины сейчас, как и для нашей партии – это мир, развитие экономики и социально ощутимый результат. Что касается достижения мира – это задача №1", – отметил Борис Колесников.

По его словам, мир в Украине невозможен в случае невыполнения Минских соглашений.

Еще один приоритет "Оппозиционного блока" – возрождение экономики и достижение социально ощутимого результата.

"Весь мир сегодня живет развитием сферы услуг, IT, туризма и транспорта. Это – основа основ", – рассказал Колесников.

По словам Бориса Колесникова, Украина показала, как она может готовиться к европейским форумам во время проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

"Сотни тысяч специалистов работали для того, чтобы Украина успешно провела Евро-2012. Ведь социально ощутимый результат – это не только достойные стипендии, зарплаты и пенсии. Это еще и качество жизни. И у нас нет сомнений, что команда "Оппозиционного блока" не только повторит успех, которого мы добились семь лет назад, а и разовьет его. Семь лет назад все мировые агентства, начинали свои репортажи из Киева, Харькова, Донецка и Львова словами: "Украина – это мировая спящая красавица, которая пробуждается. И я хотел бы, чтобы эти слова в течение ближайших пяти лет звучали от всех мировых агентств, и каждый украинец гордился своей страной", – резюмировал Борис Колесников.

Ранее "Оппозиционный блок" представил лидеров для участия в парламентских выборах.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Возрождение", "Доверяй Делам" и "Партия Мира и Развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.

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