Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости политики

Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока"

10 июня, 20:39

"Оппозиционный блок" обнародовал ключевые пункты стратегии

Фото: opposition.com.ua

Команда "Оппозиционного блока" способна вывести Украину из кризиса, и сделает все для того, чтобы украинцы гордились своей Родиной. Об этом заявил председатель Политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников во время Форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй Делам", который состоялся в Киеве.

"Основная стратегия для Украины сейчас, как и для нашей партии – это мир, развитие экономики и социально ощутимый результат. Что касается достижения мира – это задача №1", – отметил Борис Колесников.

По его словам, мир в Украине невозможен в случае невыполнения Минских соглашений.

Еще один приоритет "Оппозиционного блока" – возрождение экономики и достижение социально ощутимого результата.

"Весь мир сегодня живет развитием сферы услуг, IT, туризма и транспорта. Это – основа основ", – рассказал Колесников.

По словам Бориса Колесникова, Украина показала, как она может готовиться к европейским форумам во время проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

"Сотни тысяч специалистов работали для того, чтобы Украина успешно провела Евро-2012. Ведь социально ощутимый результат – это не только достойные стипендии, зарплаты и пенсии. Это еще и качество жизни. И у нас нет сомнений, что команда "Оппозиционного блока" не только повторит успех, которого мы добились семь лет назад, а и разовьет его. Семь лет назад все мировые агентства, начинали свои репортажи из Киева, Харькова, Донецка и Львова словами: "Украина – это мировая спящая красавица, которая пробуждается. И я хотел бы, чтобы эти слова в течение ближайших пяти лет звучали от всех мировых агентств, и каждый украинец гордился своей страной", – резюмировал Борис Колесников.

Ранее "Оппозиционный блок" представил лидеров для участия в парламентских выборах


Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Возрождение", "Доверяй Делам" и "Партия Мира и Развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Колесников, Оппозиционный блок

Вы сейчас просматриваете новость " Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы прошли, да здравствуют выборы: когда стартует парламентская избирательная кампания

19 мая, 06:30

Шансы выше у тяжеловесов, но эксперты ожидают новых политсил

Александр Вилкул: "Избиратели ждали объединения оппозиции. И мы это сделали"

15 марта, 10:00

Самое громкое событие предвыборной кампании за три недели до выборов – объединение оппозиции

Борис Колесников анонсировал старт всенародного обсуждения проекта новой Конституции Украины

23 января, 18:43

Президентская модель себя исчерпала, считает председатель политсовета "Оппоблока"

Более половины украинцев будут голосовать на выборах в Раду – опрос

Сегодня, 15:13

Также граждане Украины дали понять, что их больше всего беспокоит в стране на сегодняшний день

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Рак легких: первые признаки и симптомы

Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений

Почему Константин Меладзе много лет утаивал роман с Брежневой

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь