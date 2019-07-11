Команда президента – не исключение: у Зеленского уточнили позицию по усилению люстрации

В парламенте поинтересовались, будет ли распространяться действие закона на соратников главы государства

Руслан Стефанчук. Фото: president.gov.ua

Законопроект о расширении нормы закона о люстрации (очищении власти) для недопущения во власть чиновников и депутатов последних пяти лет распространяется и на членов команды президента Украины.

Об этом заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук, передает 112.ua.

Первый вице-спикер Верховной Рады напомнила Стефанчуку, что в команде президента находятся секретарь СНБО Александр Данилюк и экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. Она спросила, коснется ли их закон, если он будет принят.

"По поводу этой позиции я могу сказать одно: нет у нас вопросов, связанных с тем, команда президента или это не команда президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся, а это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта инициатива", – сказал Стефанчук.

Как сообщали новости "Сегодня", глава государства записал новое видеообращение, в котором высказал недовольство работой чиновников и народных депутатов. Владимир Зеленский предложил люстрировать пятого президента (2014-2019 гг.) Петра Порошенко, а также всех чиновников и депутатов, которые работали в государственных органах власти с 2014 года по май 2019-го.

Кто на сегодняшний день подпадает под принятый в 2014 году закон об очищении власти:

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