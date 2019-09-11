Комитет Рады дал добро на роспуск Центризбиркома

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховной Раде рекомендовано к рассмотрению представление президента Украины о досрочном роспуске Центральной избирательной комиссии.

Такое решение принял сегодня парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, передает "РБК-Украина".

"У нас есть поручение председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова рассмотреть представление президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК. Сегодня утром состоялось заседание подкомитета. Вопрос рассмотрен и проработан", – заявила заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Алина Загоруйко.

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В свою очередь представитель президента в Верховной Раде, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук считает, что ЦИК принимало необоснованное решение об отмене регистрации кандидата, которое было отменено судом.

"Согласно Конституции, назначения и увольнения членов ЦИК относится к полномочиям парламента. Полномочия ЦИК могут быть досрочно прекращены по мотивированному представлению президента Украины. Обращаюсь с просьбой поддержать данное представление", – заявил он и добавил, что внесено представление является обоснованным.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сделала шаг к наказанию за незаконное обогащение, приняв президентский законопроект в первом чтении. Документом предлагается привлекать чиновников к уголовной ответственности и конфисковывать имущество.

Кроме того, вчера, 10 сентября, Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. Законопроект определяет процедуру отстранения главы государства от власти, но предусмотрено и извинения парламента, если вина президента не доказывается.

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