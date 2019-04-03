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Конституционный суд одобрил переименование Днепропетровской области – СМИ

Сегодня, 09:22

Законопроект будет возвращен в парламент для одобрения конституционным количеством голосов депутатов

Фото: Сегодня
Конституционный суд одобрил переименование Днепропетровской области – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/450/6fa/5ca4506fabcae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/450/6fa/5ca4506fabcae.jpg Политика Законопроект будет возвращен в парламент для одобрения конституционным количеством голосов депутатов

Конституционный суд Украины одобрил законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом сообщил источник в суде, передает УНИАН.

Так, поданный Верховной Радой законопроект № 9310-1 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) суд признал конституционным.

"Было принято решение, что изменения в ст. 133 Конституции не противоречат требованиям ст. 157 и ст. 158 основного закона", – сказал источник.

Теперь законопроект будет возвращен в парламент и для переименования области депутатам нужно будет набрать конституционное количество голосов – не менее 300.

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Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла соответствующий законопроект и отправила его на заключение КСУ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что названия областей, которые содержат имена или псевдонимы коммунистических деятелей (в этом случае "-петровск"), тоже подпадают под закон о декоммунизации, а потому их использование запрещено. А новое название предложено в честь казацких сечей.

Ранее президент Петр Порошенко также подавал в парламент законопроект и предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Он пояснил, что в новом названии не должно быть никакого упоминания о коммунисте Петровском.

Отметим, что в рамках декоммунизации областной центр – Днепропетровск – был переименован в Днепр. Смотрите также инфографику с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.

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Тег законопроект, КСУ, переименование, Днепропетровская область

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Источник:

УНИАН

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