"Конвульсии Трубы перед отставкой": у Порошенко отреагировали на подозрение

/ Фото: facebook.com/petroporoshenko

Сегодняшний проект подозрения в отношении пятого президента Украины (201402019 гг.) Петра Порошенко, переданный Государственным бюро расследований (ГБР) в Генеральную прокуратуру, является российским заказом и попытками директора ГБР удержаться в кресле. Об этом говорится в заявлении пресс-службы политика.

"Так называемое подозрение, опубликованное в Telegram замглавы администрации Януковича Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)", – говорится в заявлении.

В пресс-службе Порошенко также отметили, что директор ГБР Роман Труба "из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает", и якобы поэтому он решил выдать подозрение Порошенко.

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"Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы – всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", – заявили у Порошенко.

Решение Шевченковского суда:

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Как сообщали новости "Сегодня", Петру Порошенко подготовили подозрение, а также проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности. Речь идет об уголовном производстве по назначению судей.

Отметим, что пятый президент, а ныне народный депутат не единожды пропускал допросы в Госбюро расследований по нескольким уголовным производствам, где он, как заявляли в ГБР, проходил в качестве свидетеля. После одной из неявок Порошенко в ГБР рассказали подробности дела по назначению судей и как к этому причастен пятый президент.

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