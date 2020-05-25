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  1. Новости политики

"Козлина ты": Андрей Богдан выгулял собачку в киевском зоопарке (видео)

25 мая, 17:58

Сергей Мартынец

Бывший чиновник едва ухо животному не оторвал

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан 25 мая был замечен в киевском зоопарке, куда пришел со своей собачкой поглазеть на животных. Но, как оказалось, не только полюбоваться.

Журналист Роман Сухан выложил видео, на котором Богдан развлекал и себя, и детей, схватив животное за ухо и "едва не оторвал" его. После этого он еще и слегка ладошкой ударил животное по голове со словами: "Козлина ты дурная".

Журналист также отметил, что в зоопарке было полно народу и о карантине будто бы никто и не слышал – почти все без масок.

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Видео: Facebook/Роман Сухан

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Как сообщали новости "Сегодня", 23 мая открылся киевский зоопарк, в который образовалась огромная очередь. Видимо, киевляне соскучились по прогулкам на природе и уже в воскресенье массово устремились посетить мир животных. Напомним, сейчас зоопарк работает в режиме парка. Впрочем, увидеть здесь можно много животных. В самом зоопарке объяснили, почему была огромная очередь.

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зоопарк Андрей Богдан

Источник: Сегодня

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