Открытие Киевского зоопарка: почему на входе огромная очередь (фото и видео)

На новом входе в Киевский зоопарк, который открылся вчера, 23 мая, огромные очереди. Видимо, киевляне соскучились по прогулкам на природе и в воскресенье массово устремились посетить мир животных. Напомним, сейчас зоопарк работает в режиме парка. Впрочем, увидеть здесь можно много животных, в том числе и слона Хораса, который в своем вольере жует сено.

"В зоопарк выстроилась огромная очередь из посетителей, как в мавзолей к Ленину. Люди стоят целыми семьями. Очередь растянулась аж к подземному переходу на Зоологической. Нам повезло, что заранее приобрели билеты через интернет. Поэтому в очереди мы не стояли и сразу прошли на территорию", – рассказал сайту "Сегодня" киевлянин Александр Виноградов.

На дорожках зоопарка довольно многолюдно. Возле вольеров с зубрами собралось несколько компаний с детьми. Очень многолюдно в контактном зоопарке, где можно покормить разную живность – козочек и овечек.

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В Киевском зоопарке нам объяснили причину очередей.

"На новом входе в зоопарк у нас работают четыре кассовых окошка. Но люди почему-то выстроились в очередь к одному окошку. Только когда подходят ближе, то перестраиваются к свободным кассам. Нашим сотрудникам приходится походить к людям и пояснять, что работают другие окошки. Но видимо, им просто нравится стоять в очереди. Мы призываем наших посетителей покупать билеты онлайн, чтобы не тратить свое время на входе", – пояснили сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.

Там отмечают, что справляются с потоком посетителей. Работники своевременно проводят дезинфекцию и следят за соблюдением людьми масочного режима.

Видео: "Сегодня"

В минувшую субботу Киевский зоопарк посетило 1,5 тысячи посетителей. Сегодня ожидается как минимум 3 тысячи гостей.

"Раньше в выходные дни – субботу и воскресенье – зоопарк посещало в среднем 5 тысяч посетителей. Сейчас наблюдаем падение количества гостей. Их стало меньше, и главная причина – это закрытое метро. Людям некомфортно добираться. Надеемся, что ситуация изменится после того, как заработает метрополитен", – поясняют в зоопарке.

Напомним, Киевский зоопарк частично возобновил работу. Тут уже начали постепенный выход из карантина – пока учреждение будет работать в режиме парка. Сайт "Сегодня" узнавал, к каким ограничениям следует готовиться посетителям.

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Возле нового входа в Киевский зоопарк 30 апреля установили бронзовую скульптуру зубра зелено-голубого цвета. Напомним, в рамках реконструкции зоопарка старый вход обещали полностью демонтирован, а скульптуры, ставшие символом Киевского зоопарка, заменят новыми. Первой уже установили скульптуру зубра, а львов поставят ко Дню Киева.

Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

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