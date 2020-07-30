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Кравчук: Украина — это плуг, который должен тащить президент и другие

30 июля, 00:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Каждый должен "переть" свой плуг, - считает первый украинский президент

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Украину плугом, который должен "переть" президент и другие люди. Об этом Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Так он прокомментировал юридическую силу решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и дальнейшего его согласования.

"Для того, чтобы решение СНБО получило юридическую силу, оно утверждается указом президента. Когда будет другая форма организации власти, тогда сможем говорить. Каждый должен переть свой плуг: вы — свой, я — свой, президент — свой. И все мы будем переть один плуг — называется он "Украина", — заметил Кравчук.

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Как сообщали новости "Сегодня", 28 июля стало известно, что Леонид Кучма покидает пост главы украинской делегации в ТКГ. Также отмечалось, что он еще несколько месяцев назад просился на покой. Президент Владимир Зеленский назвал имена, кто может заменить Кучму. Как раз среди главных кандидатов оказались Алексей Резников и Леонид Кравчук. Однако пока этот вопрос обсуждается и решение не принято. Глава государства рассказал, каким должен быть главный переговорщик от Украины в ТКГ.

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Донбасс СНБО леонид кравчук

Источник: Сегодня

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