Кто заменит Кучму в Минске: Зеленский назвал имена, есть неожиданный кандидат

После выхода Леонида Кучмы из Трехсторонней контактной группы, в переговоры по Донбассу могут войти новые люди. Обсуждается даже вариант первого президента Украины Леонида Кравчука. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на открытии второй очереди нового корпуса больницы "Охматдет".

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Он еще раз поблагодарил Кучму за проделанную работу и отметил, что она была очень тяжелой. По его словам, заседания могли длиться по 10-12 часов.

"Это действительно очень тяжелая работа. Люди наши, общество, даже больше скажу – большинство депутатов Верховной Рады, которые говорят о ситуации на Донбассе, про "Минск", говорят, как нам нужно действовать, нужно ли нам там быть, нужно ли нам выходить (из Минских соглашений. – Ред.) – эти люди даже не понимают, что происходит. И это правда – не понимают", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, учитывая сложность этой работы по минским переговорам, также сложно выбрать человека, который может возглавить Трехстороннюю контактную группу.

"Нужно найти баланс: человек, с которым разговаривает Россия; человек, которого, самое главное, уважают в Украине; человек, который может доминировать за столом переговоров; человек, который может среагировать и не предать Украину в тяжелые моменты. На весах наши территориальная целостность и суверенитет, а значит не только наше настоящее, но и будущее Украины. Человек с опытом, которые не правы и не левый – он центрист, он балансирует и его уважает большинство населения Украины", – объяснил президент.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов – наш вице-премьер Резников... Скажу честно, мы также говорим с первым президентом Леонидом Макаровичем Кравчуком. Есть еще пару кандидатур. Это будет не просто руководитель – еще раз хочу сказать – будет руководитель и люди, которые вместе с руководителем в Трехсторонней контактной группе, они должны быть одной командой. Потому в ближайшее время появится официальное подтверждение той или иной кандидатуры. В любом случае все люди, о которых я вам сейчас сказал, они будут в этой группе – или советниками, или руководителями по направлениям, или в целом руководителем ТКГ", – заявил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", выход Кучмы из переговоров по Донбассу уже прокомментировали в России. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов считает, что именно второй президент Украины является главным архитектором минских переговоров и внес серьезный вклад в урегулирование конфликта.

Напомним, в сентябре 2018 года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности. Однако 3 июня 2019 года Зеленский снова подключил его к переговорам. Смотрите на видео, как это было:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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