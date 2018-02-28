Кремль окружает Украину армией: генерал озвучил направления

За последние несколько лет Россия создала ударный трезубец вокруг украинских границ. Об этом написал генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко для издания "Апостроф".

"Они все время обвиняют НАТО. Но взять тот же аннексированный Крым, где происходит наращивание высокотехнологичного, современного оружия. Туда завозится все, что есть в военно-промышленном комплексе РФ – это и новые танки, и средства противовоздушной обороны, и новая техника в Черноморском ВМФ, и новые образцы техники в авиации, военно-морских силах. То есть все это нарастает от начала аннексии и до настоящего времени", – пишет он.

Также Москва усиливает войска в Калининградской области РФ, куда ввозятся комплексы "Искандер", напомнил он.

"С их стороны нарушаются международные соглашения о перемещении сил и средств, международные соглашения относительно ракет средней и малой дальности", – отметил Романенко.

Российская армия уже отработала приведение оружия в боеготовность в минимальные сроки на случай широкомасштабной войны, подчеркивает военный.

"В прошлом году они во время совместных учений в Беларуси под видом ПВО завели туда все, что им нужно. И они делают это для того, чтобы сроки приведения оружия в боеготовность были минимальными. А теперь нарисуйте этот трезубец со стороны России в отношении Украины – с севера, через центр и на юг – и можно понять, что они сделали. Все это говорит о том, что силы и потенциал растут и всесторонне наращиваются. В прошлом году они перешли на армию численностью более миллиона", – добавил генерал-лейтенант.

Накануне Романенко объяснил, зачем Россия отрабатывала удар по Украине.

Таке рнее Игорь Романенко высказал мнение, что Украина должна воспользоваться заявлением президента США об угрозе со стороны России. Он считает, что Трамп ввиду своей "пропутинской" риторики пытается маневрировать, называя Россию угрозой США.