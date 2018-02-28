Кремль окружает Украину армией: генерал озвучил направления

Сегодня, 08:04

Москва усиливает войска в Калининградской области РФ, куда ввозятся комплексы "Искандер"

Игорь Романенко. Фото: Facebook
Игорь Романенко. Фото: Facebook

За последние несколько лет Россия создала ударный трезубец вокруг украинских границ. Об этом написал генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко для издания "Апостроф".

"Они все время обвиняют НАТО. Но взять тот же аннексированный Крым, где происходит наращивание высокотехнологичного, современного оружия. Туда завозится все, что есть в военно-промышленном комплексе РФ – это и новые танки, и средства противовоздушной обороны, и новая техника в Черноморском ВМФ, и новые образцы техники в авиации, военно-морских силах. То есть все это нарастает от начала аннексии и до настоящего времени", – пишет он.

Также Москва усиливает войска в Калининградской области РФ, куда ввозятся комплексы "Искандер", напомнил он.

"С их стороны нарушаются международные соглашения о перемещении сил и средств, международные соглашения относительно ракет средней и малой дальности", – отметил Романенко.

Российская армия уже отработала приведение оружия в боеготовность в минимальные сроки на случай широкомасштабной войны, подчеркивает военный.

"В прошлом году они во время совместных учений в Беларуси под видом ПВО завели туда все, что им нужно. И они делают это для того, чтобы сроки приведения оружия в боеготовность были минимальными. А теперь нарисуйте этот трезубец со стороны России в отношении Украины – с севера, через центр и на юг – и можно понять, что они сделали. Все это говорит о том, что силы и потенциал растут и всесторонне наращиваются. В прошлом году они перешли на армию численностью более миллиона", – добавил генерал-лейтенант.

Накануне Романенко объяснил, зачем Россия отрабатывала удар по Украине.

Таке рнее Игорь Романенко высказал мнение, что Украина должна воспользоваться заявлением президента США об угрозе со стороны России. Он считает, что Трамп ввиду своей "пропутинской" риторики пытается маневрировать, называя Россию угрозой США.
Россия, Романенко, искандер, боеготовность

Вы сейчас просматриваете новость "Кремль окружает Украину армией: генерал озвучил направления". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Сторонник Путина вывешивает баннер в поддержку президента РФ. Фото: AFP

Москвичей сгоняют на митинг в поддержку Путина, обещают заплатить

Вчера, 20:36

Людям предлагают по 500 рублей, на предложение многие откликнулись

Донбасс

Курт Волкер. Фото: mirror-world.ru

Волкер рассказал, когда Россия вернется к переговорам по Донбассу

Вчера, 17:47

США разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей
Загрузка...

Донбасс

Европейский суд по правам человека. Фото: архив

Россия натравливает жителей Донбасса и Крыма на Украину

Вчера, 16:28

В ЕСПЧ сегодня находится около 4 тыс. дел по обращениям граждан Украины, из них 3 тыс. дел касаются исключительно Украины

Украина

"Зеленные человечки" в Крыму в 2014 году. Фото: архив

Как спецназ РФ в 2014 году захватывал админздания в Крыму: появилось видео

Вчера, 11:51

Оккупанты на входе в одно из зданий бросили гранату, после чего ворвались внутрь
Загрузка...