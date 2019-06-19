Кремль утратил возможность сделать Украину частью империи – Волкер

США, Евросоюз и другие страны Запада помогают украинцам бороться с агрессией России

Фото: Pixabay

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия окончательно утратила возможность сделать Украину частью империи.

Об это пишет Укринформ.

"Если Россия хочет, чтобы Украина снова стала частью российской сферы влияния, "Российской империи", то я думаю, что эта возможность утрачена. Ведь украинский народ уже никогда не вернется туда", – отметил Волкер.

По его словам, США, Евросоюз и другие страны Запада помогают украинцам бороться с агрессией России, которая имеет целью восстановить контроль над Украиной.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сохранять объединенную мощную западную политику. США и ЕС ввели санкции, усилили их. Мы сняли ограничения на поставки Украине летального оружия", – отметил Волкер.

Кроме того, он напомнил о выделении дополнительной помощи со стороны США для Украины в сфере безопасности и обороны.

"Следовательно, мы усиливаем нашу позицию, и я считаю, что эта позиция является стойкой", – подчеркнул спецпредставитель Госдепа.

Напомним, что Волкер назвал избрание Зеленского создает возможность для мира на Донбассе.

Также Волкер засобирался в Украину перед встречей Трампа и Зеленского.

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