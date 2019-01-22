Кризис в Украине из-за войны с Россией отступает – Порошенко

Несмотря на экономическую агрессию и блокаду со стороны России, украинская экономика оживает, отметил глава государства

Фото: Сегодня

Кризис в Украине из-за войны с Россией отступает – Порошенко //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f8/584/5c46f85845397.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f8/584/5c46f85845397.jpg 2019-01-22T13:05:00+02:00 Политика Несмотря на экономическую агрессию и блокаду со стороны России, украинская экономика оживает, отметил глава государства

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что кризис в Украине, вызванный агрессией России, отступает – экономика страны растет. Об этом он сказал во время выступления на Софийской площади в Киеве по случаю Дня Соборности, передает пресс-служба главы государства.

"Уровень роста ВВП по итогам 2018 года составил 3,4%. Это не так много, но – это максимальный показатель за семь лет. Инфляция снизилась до 9,8%. Она еще довольно высокая, но это – самый низкий показатель за пять лет. Золотовалютные резервы выросли почти до 21 млрд долларов. Это – пятилетний максимум", – рассказал он.

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Порошенко объяснил, что это значит одно – худшее для Украины уже позади.

"Что означают эти сухие цифры? Они означают, что худшее уже позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России – отступает. Отступает благодаря совместным усилиям власти, общества, бизнеса. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни. Что это уже совсем недалека перспектива, год-два, от силы три, когда, наконец, плоды реформ станут ощутимыми для абсолютного большинства общества", – подчеркнул глава государства.

Как мы сообщали, во время своего выступления на Софийской площади Порошенко рассказывал, когда началась гибридная война России против Украины. Москва попыталась раздробить Украину после того, как был взят курс на Евросоюз и НАТО, отметил президент.

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