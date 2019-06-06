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КС Украины признал неконституционным е-декларирование активистов-антикоррупционеров

6 июня, 23:20

Антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, – считает Денисова

Людмила Денисова
Людмила Денисова. Фото: Facebook

Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона об обязательном электронном декларировании доходов активистами, которые ведут антикоррупционную деятельность.

Об этом в Facebook заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Поздравляю сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины о неконституционности е-декларирования для активистов", – заметила она.

Она напомнила, что еще в июне 2018 года в ответ на призыв коалиции общественных организаций направила в КСУ конституционное представление о неконституционности отдельных положений законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".

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"Считаю, что необходимость представления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее. Антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречат конституционным правам и принципу верховенства права в части нарушения правовой определенности", – добавила Денисова.

Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона "О предотвращении коррупции", – представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, – обязаны до 1 апреля 2018 года подать первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

США призвали украинскую власть отменить е-декларирование для активистов. Система декларирования активов в Украине "должна обеспечивать ответственность государственных служащих и не создавать ненужных неудобств и давления на гражданское общество", заявили в Госдепартаменте США.

Более подробно о том, могут ли ввести обязательное электронное декларирование для всех граждан Украины, читайте в материале сайта "Сегодня": Е-декларирование для всех украинцев: манипуляция или реальность

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